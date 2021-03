Psg, aria d’addio per Icardi: è ritenuto sacrificabile… (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante i rapporti con compagni e squadra sembrino ottimi, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain. L'ex attaccante dell'Inter sarebbe ritenuto sacrificabile dalla società francese che vorrebbe provare a trattenere solo i giocatori retenuti indispensabili.Icardi, aria d'addiocaption id="attachment 1043599" align="alignnone" width="1024" Icardi, getty images/captionLe parole di Leonardo in merito ai rinnovi di contratto nei piani del Psg e i rumors che vorrebbero i francesi interessati almeno ad uno tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi prevedono, senza dubbio, qualche cessione. Una di queste potrebbe essere proprio quella di Mauro Icardi non ritenuto intoccabile come lo sono invece Neymar e Mbappé.Secondo quanto si apprende da AS, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante i rapporti con compagni e squadra sembrino ottimi, il futuro di Mauropotrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain. L'ex attaccante dell'Inter sarebbesacrificabile dalla società francese che vorrebbe provare a trattenere solo i giocatori retenuti indispensabili.d'addiocaption id="attachment 1043599" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLe parole di Leonardo in merito ai rinnovi di contratto nei piani del Psg e i rumors che vorrebbero i francesi interessati almeno ad uno tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi prevedono, senza dubbio, qualche cessione. Una di queste potrebbe essere proprio quella di Maurononintoccabile come lo sono invece Neymar e Mbappé.Secondo quanto si apprende da AS, ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg aria Calciomercato, il Psg ci riprova: contatti Leonardo - Raiola ...parlando apertamente dell'addio ai Red Devils e della necessità per il 27enne di cambiare aria. Le ... Da tempo ci sono sulle sue tracce Juventus e Real Madrid, così come il Psg. Proprio da Parigi ...

Atalantamania: Spezia test Champions più dell'Inter, ma contro il Real servirà il miglior Pasalic! ... ma anche sfruttare ogni più piccola palla gol senza mandarla all'aria sul portiere. E poi, verso ... come dimenticare il pesantissimo e decisivo gol contro il City, e quella rete al Psg che fino all'...

Psg, aria d’addio per Icardi: è ritenuto sacrificabile… ItaSportPress Ligue 1, il PSG prova a riprendersi la vetta Giornata che può risultare decisiva quella di oggi in Ligue 1. Conoscendo già il risultato di Monaco-Lille, il PSG scenderà in campo alle ore 21 in casa contro il Nantes. Dopo il pareggio di venerdì s ...

Calciomercato Milan, indiscrezione clamorosa: Icardi per il dopo Ibra! Il Milan sta programmando il mercato in vista della prossima stagione e la questione attaccante tiene ancora banco in casa rossonera.

