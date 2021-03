LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: Oldani e altri sette in fuga con 1? sul gruppo, Trentin all’inseguimento! (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 16.04 Percorso davvero molto nervoso ed insidioso da affrontare per i corridori. Anche in discesa non c’è un secondo di tregua. 16.02 Ultimi 30 chilometri di questa edizione della Parigi-Nizza! 16.00 Questo il risultato dell’ultimo passaggio sul traguardo: 1. Barguil, 3 pts/3” 2. De Plus, 2 pts/2” 3. Rutsch, 1 pt/ 1” 15.59 Il ritardo dei nove inseguitori nei confronti degli otto battistrada ammonta ad una ventina di secondi. 15.57 Anche Fraile e Geschke hanno raggiunto il gruppetto di Matteo Trentin. 15.56 Si passa per la seconda volta dall’arrivo: suona la campana che indica l’inizio dell’ultimo giro. 15.55 Questa la composizione del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 16.04 Percorso davvero molto nervoso ed insidioso da affrontare per i corridori. Anche in discesa non c’è un secondo di tregua. 16.02 Ultimi 30 chilometri di questa edizione della! 16.00 Questo il risultato dell’ultimo passaggio sul traguardo: 1. Barguil, 3 pts/3” 2. De Plus, 2 pts/2” 3. Rutsch, 1 pt/ 1” 15.59 Il ritardo dei nove inseguitori nei confronti degli otto battistrada ammonta ad una ventina di secondi. 15.57 Anche Fraile e Geschke hanno raggiunto il gruppetto di Matteo. 15.56 Si passa per la seconda volta dall’arrivo: suona la campana che indica l’inizio dell’ultimo giro. 15.55 Questa la composizione del ...

