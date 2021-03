Amici 20 | la reazione di Maria De Filippi all’esibizione di Arisa spiazza tutti | “Adesso prendete le felpe e andatevene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021)Dead20. Il talent di Canale 5 si prepara al debutto in prima serata dal 20 marzo ma intanto l’ultima puntata del pomeridiano si è chiusa con un episodio diventato virale sui social. Tutto è successo dopo che, in collegamento da casa, si è esibita cantando il suo nuovo singolo presentato a Sanremo 2021. Con la sua voce strepitosa ha incantatoi presenti, tanto che dopo l’acuto finale la conduttrice ha “smontato”gli allievi: “Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le propriee andarsene…“, ha dettoDecogliendo alla sprovvista i giovani concorrenti. E come sempre sui social si è alzata un’ovazione per le sue ...