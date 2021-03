"Se svengo in diretta andate avanti", paura in studio per Myrta Merlino (Di sabato 13 marzo 2021) Novella Toloni Attimi di panico in diretta per la conduttrice dell'Aria che tira che, in apertura di puntata, ha ammesso di non sentirsi bene mettendo in allarme gli ospiti presenti in studio Puntata decisamente movimentata quella de L'Aria che tira, il programma di La7 condotto da Myrta Merlino, andata in onda ieri. A tenere alta l'attenzione i problemi di salute della conduttrice che, in avvio di serata, ha subito messo le mani avanti, spiegando agli ospiti e ai telespettatori di non sentirsi bene. Nel corso della trasmissione, però, le condizioni di salute della Merlino sono peggiorate, gettando nel panico gli ospiti in studio. nodo 1926728 Nell'ultima puntata del format di La7 Myrta Merlino ha puntato l'attenzione ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Novella Toloni Attimi di panico inper la conduttrice dell'Aria che tira che, in apertura di puntata, ha ammesso di non sentirsi bene mettendo in allarme gli ospiti presenti inPuntata decisamente movimentata quella de L'Aria che tira, il programma di La7 condotto da, andata in onda ieri. A tenere alta l'attenzione i problemi di salute della conduttrice che, in avvio di serata, ha subito messo le mani, spiegando agli ospiti e ai telespettatori di non sentirsi bene. Nel corso della trasmissione, però, le condizioni di salute dellasono peggiorate, gettando nel panico gli ospiti in. nodo 1926728 Nell'ultima puntata del format di La7ha puntato l'attenzione ...

