Sassuolo-Hellas Verona | Locatelli in gol | è 1-0 | che avvio per i neroverdi VIDEO

(Di sabato 13 marzo 2021) Ilpassa subito in vantaggio contro l’dopo appena 4? nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Su scarico di Defrel,ha caricato il destro e ha trovato l’angolo imprendibile per Silvestri.di gioco travolgente per igrazie al terzo gol in campionato dell’ex centrocampista del Milan. SportFace.

Advertising

HellasLive : Fine primo tempo, #SassuoloVerona 1-1 - kicker_ITA : Sassuolo Calcio - Hellas Verona -:- (1:1) Ende 1. Halbzeit #SASHEL - FiorentinaUno : SERIE A, Intervallo al Mapei Stadium, Sassuolo-Hellas Verona 1-1 - - MondoNapoli : Sassuolo-Hellas Verona, il parziale dopo il primo tempo - - PEFIORENTINA : Serie A Sassuolo 1 Hellas Verona 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Hellas

L'ottava posizione nella graduatoria di Serie A è stata prerogativa delfino a poco tempo fa, poi il calo della squadra di Roberto De Zerbi ha portato al sorpasso dell'; è curioso ...I precedenti traededVerona si sono incontrati in 19 precedenti tra Serie A, B, C1 e Coppa Italia. Ilconta 9 vittorie contro 7 successi gialloblù . 3 i ...Si conclude il primo tempo tra Sassuolo-Hellas Verona sul punteggio di 1-1 tra le due squadre. In attesa dei secondi 45 minuti ...L’ex ds del Boca Juniors è presente in tribuna per assistere al match tra la squadra di De Zerbi e Juric C’è anche l’ex direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso al Mapei Stadium per ...