Paura di AstraZeneca? Continuate con le prenotazioni e seguite i consigli del dott Finzi

(Di sabato 13 marzo 2021) Nelle ultime ore migliaia di persone hanno disdetto i loro vaccinigià prenotati, mentre altre decine di migliaia si interrogano sui rischi legati alla somministrazione di questo farmaco dopo la campagna di terrore alimentata da certi media nazionali. Su Formiche.net abbiamo ospitato l’intervento di due professori, Giuseppe Novelli e Matteo Bassetti, che hanno rassicurato sul vaccino: “Su circa 5 milioni di persone in Europa che hanno ricevuto dosi di questo vaccino, sono stati segnalati 30 casi di associati “eventi tromboembolici”, ovvero formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni e al blocco del flusso sanguigno. Ogni anno si registrano in Italia all’incirca 35 casi su 100.000 di embolia polmonare (l’evento più grave del tromboembolismo).” Poiché molte persone stanno subissando di messaggi medici di famiglia, medici amici, medici conoscenti e ...

Continua la tendenza dei lavoratori della scuola e dell'università a disertare la vaccinazione cona Napoli. Dai dati dell'Asl Napoli 1 emerge che oggi erano infatti stati convocati al centro vaccinale della Mostra d'Oltremare 660 cittadini ma si sono presentati in 437, oltre duecento ..."Il vaccino diè sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averneal momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità". Così ...Affronta anche la vicenda del ritiro del lotto di Astrazeneca e spiega che "il vaccino ... Quindi non avere paura di sottoporsi al vaccino e tener presente che è il metodo più efficace per ...(ANSA) – NAPOLI, 13 MAR – Continua la tendenza dei lavoratori della scuola e dell’università a disertare la vaccinazione con Astrazeneca a Napoli. Dai dati dell’Asl Napoli 1 emerge che oggi erano infa ...