Pagelle Lecce-Chievo 4-2: voti, tabellino, ammonizioni e gol Serie B 2020/2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Il Lecce di Eugenio Corini ha trionfato al termine del confronto con il Chievo, presso lo Stadio Via del Mare, imponendosi con un netto 4-2. I padroni di casa hanno offerto una prestazione incredibilmente efficace, riuscendo a chiudere i conti già nel corso dei primi 45?. Un mancino violento di Maggio, a chiudere un’azione corale splendida, ha aperto le marcature all’8? di gioco. In seguito, doppietta magnifica del solito Coda, letteralmente letale con il proprio destro esplosivo tra il 25? e il 38?. Pettinari ha inserito la ciliegina sulla torta Leccese al 42?, con un colpo di testa pragmatico su suggerimento di Maggio, tra i migliori in campo, per il poker pugliese. I veneti hanno parzialmente reagito con la rete di Obi, valsa il momentaneo 1-1 al 22?, ma la tattica difensiva veronese è crollata al cospetto degli effettivi offensivi ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ildi Eugenio Corini ha trionfato al termine del confronto con il, presso lo Stadio Via del Mare, imponendosi con un netto 4-2. I padroni di casa hanno offerto una prestazione incredibilmente efficace, riuscendo a chiudere i conti già nel corso dei primi 45?. Un mancino violento di Maggio, a chiudere un’azione corale splendida, ha aperto le marcature all’8? di gioco. In seguito, doppietta magnifica del solito Coda, letteralmente letale con il proprio destro esplosivo tra il 25? e il 38?. Pettinari ha inserito la ciliegina sulla tortase al 42?, con un colpo di testa pragmatico su suggerimento di Maggio, tra i migliori in campo, per il poker pugliese. I veneti hanno parzialmente reagito con la rete di Obi, valsa il momentaneo 1-1 al 22?, ma la tattica difensiva veronese è crollata al cospetto degli effettivi offensivi ...

