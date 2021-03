Fedez e Francesca Michielin, “Chiamami per nome” è in cima ai singoli più venduti della settimana (Di sabato 13 marzo 2021) Fedez e Francesca Michielin dominano la classifica dei singoli più venduti Fimi/gfk con Chiamami per nome. Il brano, arrivato al secondo posto alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, in poco più di una settimana ha già raggiunto importanti risultati. La canzone è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes. È inoltre #3 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, a più di una settimana dall’uscita è ancora in top20 in tendenza su YouTube/Vevo e ha già raggiunto 9 milioni di visualizzazioni. Chiamami per nome, il singolo è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021)dominano la classifica deipiùFimi/gfk conper. Il brano, arrivato al secondo posto alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, in poco più di unaha già raggiunto importanti risultati. La canzone è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes. È inoltre #3 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, a più di unadall’uscita è ancora in top20 in tendenza su YouTube/Vevo e ha già raggiunto 9 milioni di visualizzazioni.per, il singolo è ...

francescacheeks : Tra poco sul palco dell’Ariston Francesca Michielin e @Fedez con #ChiamamiPerNome. CODICE 11 per votare. Max 5 voti… - francescacheeks : Tra poco sul palco dell’Ariston Francesca Michielin e @Fedez #Sanremo2021 @SanremoRai - RaiRadio2 : «Ho chiamato Francesca piangendo disperato e lei mi ha detto: 'Non ti preoccupare'.» ?? @francescacheeks e @Fedez n… - Adropof_Blue : ???? Chiamami per nome, Francesca Michielin&Fedez - MontiFrancy82 : @francescacheeks E @Fedez : “CHIAMAMI PER NOME” DOMINA LA CLASSIFICA @FIMI_IT /FGK DEI SINGOLI PIÙ VENDUTI -