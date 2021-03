Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dev Patel debutta alla regia con Monkey Man, film che verrà distribuito da Netflix - cinepathic : FINALMENTE dev patel ti ho aspettato così tantooo - faiklim : AO CAZZO FINALMENTE DEV PATEL SUMMER - spacegvrl : Dev Patel bono fracico scusate questo è tutto quello che ho da dire - roomspop : dev patel regista E attore come mi sto sentendo COME -

Monkey Man rappresenta il debutto alla regia dell'attore Dev Patel e Netflix ha ottenuto i diritti per la distribuzione del film. Dev Patel ha debuttato come regista con il film Monkey Man e Netflix h ...Netflix ha acquisito i diritti mondiali, per il debutto alla regia della star Dev Patel, Monkey Man. Si pensa che lo streamer abbia pagato circa $ 30 milioni per il film.