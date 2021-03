Vaccini, approvato quello Johnson & Johnson. Polemica per i vaccini ai giornalisti (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la richiesta dell’Ordine insorgono le polemiche Nelle ultime ore, dopo le notizie relative ad AstraZeneca (di cui comunque è stata garantita l’efficacia con il blocco di un solo lotto) arrivano buone notizie. L’Ema, l’agenzia del farmaco europea ha approvato il vaccino monodose di Johnson & Johnson: è il quarto approvato dopo quello di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca, bloccato un lotto in Italia dall’Aifa Già a inizio marzo era stato approvato negli States: è prodotto da diversi paesi dall’America fino al Belgio Olanda e Italia. Nel nostro paese, secondo quanto concordato anche con l’Unione Europea, dovrebbe arrivare a inizio aprile. Intanto tiene banco anche l’argomento delle categorie da ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la richiesta dell’Ordine insorgono le polemiche Nelle ultime ore, dopo le notizie relative ad AstraZeneca (di cui comunque è stata garantita l’efficacia con il blocco di un solo lotto) arrivano buone notizie. L’Ema, l’agenzia del farmaco europea hail vaccino monodose di: è il quartodopodi Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca, bloccato un lotto in Italia dall’Aifa Già a inizio marzo era statonegli States: è prodotto da diversi paesi dall’America fino al Belgio Olanda e Italia. Nel nostro paese, secondo quanto concordato anche con l’Unione Europea, dovrebbe arrivare a inizio aprile. Intanto tiene banco anche l’argomento delle categorie da ...

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - M5S_Europa : La Commissione ascolti il Parlamento UE sui #vaccini. L’emendamento approvato oggi è un segnale per la sospensione… - Danae0308 : RT @M5S_Europa: La Commissione ascolti il Parlamento UE sui #vaccini. L’emendamento approvato oggi è un segnale per la sospensione dei brev… - 361_magazine : Tiene banco l'argomento #VaccinoAiGiornalisti intanto approvato quello #JohnsonAndJohnson - fernandella25 : RT @M5S_Europa: La Commissione ascolti il Parlamento UE sui #vaccini. L’emendamento approvato oggi è un segnale per la sospensione dei brev… -