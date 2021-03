Sci alpino | classifica Coppa del Mondo femminile 2020 2021 dopo slalom di Are 12 marzo

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - azzurridigloria : ? SCI ALPINO, COPPA DEL MONDO ? Petra #Vlhova conquista lo slalom di Are, riprendendosi la vetta della Coppa del M… - LinkaTv : E' iniziato Studio Sci Alpino su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - azzurridigloria : ? SCI ALPINO, MONDIALI JUNIORES ? @ItaliaTeam_it e @Fisiofficial hanno chiuso i Mondiali juniores di sci alpino co… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino : Coppa del Mondo 2 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

Petra Vlhova ha vinto il primo slalom speciale di Are, in Svezia, valevole per la Coppa del Mondo difemminile 2020 - 2021. La slovacca, al 20° successo in carriera nel circuito, ha chiuso con il tempo complessivo di 1'45"16. Alle sue spalle l'austriaca Katharina Liensberger (+0"20) e la ...13:00 - Primo slalom donne a Are Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata con la Coppa del Mondo di! Oggi è in programma il primo slalom femminile da Are : manche ...La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio il primo slalom speciale di Are, in Svezia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovacca Petra Vlhova che guida la ...Petra Vlhova ha vinto il primo slalom speciale di Are, in Svezia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La slovacca, al 20° successo in carriera nel circuito, ha chiuso ...