Renzi fa causa a TPI, parla il grande Forattini: "Io per la mia libertà mi farei impiccare" (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli ultimi giorni si è riaperto il dibattito sulla libertà di stampa in Italia, dopo che Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, ha annunciato azione civile contro La Stampa e TPI per due articoli nei quali si riferiva del suo recente viaggio a Dubai per motivi sconosciuti Leggi anche: Querela Viva (di Giulio Gambino). Ne abbiamo parlato con Giorgio Forattini, maestro di vignette e di satira, in occasione del suo 90esimo compleanno. "Io per la mia libertà mi farei impiccare".Anche oggi la libertà è a rischio? "Scherzi? Vedo, a partire dalle querele di Renzi, una quantità infinita di persone, oggi, che usano la causa civile per infliggere bavagli".E cosa ne pensi? "Sono tutti imitatori del D'Alema, che fece ...

