Omicidio colposo? Un errore, quei sanitari vanno difesi (Di venerdì 12 marzo 2021) Medici e infermieri devono essere tutelati, altrimenti si ferma tutto. Posto che nulla deve essere lasciato nell'ombra e tutto chiarito, posto anche che non è dimostrata alcuna relazione di causa ed effetto fra le vaccinazioni e i danni alla salute, men che meno il decesso (giusto ieri è stata depositata in Cassazione l'ennesima sentenza che nega i vaccini obbligatori per i bambini abbiano portato all'autismo), poste queste premesse è escluso che debbano rispondere in proprio persone che svolgono una funzione essenziale e vitale. Considerati quali sono i tempi scandalosi della giustizia italiana, e considerato che una procura non ha esitato a indagare tutti per Omicidio colposo, il combinarsi delle due cose porta a far restare irragionevole e inammissibile l'obiezione a ricevere il vaccino, per chi lavora nella sanità, ma fa divenire ragionevole ...

