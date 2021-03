Fallout 4, Skyrim in arrivo su Android tramite Xbox Game Pass (Di venerdì 12 marzo 2021) L’acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax, società madre di Bethesda Softworks, id Software e altro, è stata portata a termine, portando molti giochi strepitosi come Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim su Android e attraverso Xbox Game Pass Ultimate. Gran parte dell’attenzione intorno all’acquisizione di Zenimax si è concentrata sul fatto che i giochi futuri dei vari studi sarebbero diventati esclusivi per Xbox e PC. Mentre questa domanda è ancora in sospeso, i giocatori cloud hanno motivo da gioire oggi, siccome Microsoft ha annunciato che 20 dei giochi di Bethesda saranno disponibili per gli utenti Xbox Game Pass domani, la maggior parte dei quali sarà disponibile su Android attraverso ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 12 marzo 2021) L’acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax, società madre di Bethesda Softworks, id Software e altro, è stata portata a termine, portando molti giochi strepitosi come4 e The Elder Scrolls V:sue attraversoUltimate. Gran parte dell’attenzione intorno all’acquisizione di Zenimax si è concentrata sul fatto che i giochi futuri dei vari studi sarebbero diventati esclusivi pere PC. Mentre questa domanda è ancora in sospeso, i giocatori cloud hanno motivo da gioire oggi, siccome Microsoft ha annunciato che 20 dei giochi di Bethesda saranno disponibili per gli utentidomani, la maggior parte dei quali sarà disponibile suattraverso ...

