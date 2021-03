Facebook taglia il cavo con Hong Kong, strattonata da Pechino (Di venerdì 12 marzo 2021) Facebook ha scelto di interrompere la realizzazione del cavo sottomarino Hong Kong-Americas (Hka) che avrebbe collegato la California e l’ex colonia britannica. “A causa delle continue preoccupazioni del governo degli Stati Uniti circa i collegamenti di comunicazione diretta con Hong Kong, abbiamo deciso di ritirare la nostra richiesta alla Federal communication commission”, ha dichiarato al Wall Street Journal un portavoce del colosso fondato da Mark Zuckerberg. Lo stesso ha sottolineato anche che l’azienda è impegnata a riconfigurare il progetto per soddisfare le preoccupazioni del governo di Washington. Che sono legate, in particolare, alla stretta su Hong Kong decisa negli ultimi mesi da Pechino e sancita durante la recente ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021)ha scelto di interrompere la realizzazione delsottomarino-Americas (Hka) che avrebbe collegato la California e l’ex colonia britannica. “A causa delle continue preoccupazioni del governo degli Stati Uniti circa i collegamenti di comunicazione diretta con, abbiamo deciso di ritirare la nostra richiesta alla Federal communication commission”, ha dichiarato al Wall Street Journal un portavoce del colosso fondato da Mark Zuckerberg. Lo stesso ha sottolineato anche che l’azienda è impegnata a riconfigurare il progetto per soddisfare le preoccupazioni del governo di Washington. Che sono legate, in particolare, alla stretta sudecisa negli ultimi mesi dae sancita durante la recente ...

Advertising

andreaspillo : @Busonzio @dydsix Scrivigli su Facebook, ti metti d'accordo sulla taglia e anche se volessi modificare qualche dett… - GiuseppeAgostin : RT @EurobasketRoma: Non se l'attendevano in tanti, uno scontro per noi di alta classifica. Ma durante l'anno quella che doveva essere inesp… - MarcoAMunno : RT @EurobasketRoma: Non se l'attendevano in tanti, uno scontro per noi di alta classifica. Ma durante l'anno quella che doveva essere inesp… - EurobasketRoma : Non se l'attendevano in tanti, uno scontro per noi di alta classifica. Ma durante l'anno quella che doveva essere i… - socrateewalt : #Claudiosantamaria ma il taglia e cuci della cattolicissima Miriano su Facebook sulla moglie di Santamaria è atteggiamento cattolico ? -