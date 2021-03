Covid | Meloni | ' Da Draghi nessun cambio di passo | misure fallimentari'

(Di venerdì 12 marzo 2021) 'Daci saremmo aspettati un decisodirispetto a Conte, ma le ultimerestrittive sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall'inizio dell'...

... ma le ultime misure restrittive sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall'inizio dell'emergenza'. Lo afferma la leader di FdI, Giorgia. 'Il governo - ......sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall'inizio dell'emergenza. Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia"Da Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le ultime misure restrittive sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall'inizio ...Nuovo lockdown da Covid-19: confusione comunicazionale del Governo rispetto alla pandemia. E intanto piccole piattaforme culturali crescono.