(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI venditori dei mercato die provincia hanno bloccato la circolazionele asu via Cesario Console, protestando contro la chiusura dei mercati decisa dalla Regione Campania. “ilper due settimane per far calare davvero i contagi e poi poter riprendere a lavorare. Invece questa zona rossa non funziona e paghiamo solo noi mercatali”. Così Vincenzo Calcamuggi, che ha un banco al mercato Caramanico aspiega la manifestazione dei mercatali che in centinaia hanno manifestato stamattina davanti alla sede della Regione Campania, per poi fare un corteo sul lungomare e tornare davanti la Regione, prima del nuovo blocco “Questa zona rossa – – spiega Calcamuggi – non, troppe attività sono aperte. La mattina ...

anteprima24 : ** Covid, #Ambulanti bloccano strada a #Napoli: 'Serve il #Lockdown' ** - cronista73 : Covid, protesta ambulanti a Napoli: traffico bloccato - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, protesta ambulanti: traffico bloccato - Telebari : Covid, crisi venditori ambulanti in Puglia. Delli Noci: 'Non ci sono altre risorse' - #Bari #Notizie… - GiornaleLORA : Covid, sospesi mercato e commercio ambulanti contenimento contagio, ordinanza sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ambulanti

Glichiedono ristori per lo stop inflitto alle loro attività conseguente all'ingresso ... per far fronte all'aumento di contagi da- 19. 'Non ho lavorato non vi pago, soppressione ...Glihanno manifestato davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Un centinaio di venditoriprotestano per lo stop ai mercati che al momento riguarda solo i banchi che vendono vestiti e altri oggetti, non gli alimenti. Con loro hanno delle piccole bare con su scritto "rip mercati e ...Il calo drastico dei consumi, le chiusure imposte dalle restrizioni anti Covid-19, il flop dei saldi del gennaio ... alle persone cui si aggiungono le discoteche, le palestre, gli ambulanti e i ...Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo, parla della necessità di "varare misure specifiche per consentire lo svolgimento dei mercati, e non limitarsi passivamente alla chiusura dei mercati ...