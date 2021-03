L’alimentazione equilibrata nella prevenzione della malattia renale cronica (Di giovedì 11 marzo 2021) Un corretto stile di vita e un’alimentazione equilibrata possono aiutare a prevenire le malattie renali. Parola degli esperti che, in occasione della Giornata mondiale del rene, forniscono alcuni consigli sulla ‘dieta che aiuta i reni’. Un aspetto importante, perché “Le persone con malattie renali – spiega la dott.ssa Franca Pasticci, dietista presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’USL 1 Umbria – non smettono mai di essere a dieta e il loro modo di alimentarsi deve adattarsi alla gravità della malattia e ai diversi problemi che possono insorgere. Per questo il ruolo del dietista è insostituibile in tutte le fasi della malattia renale e continua a essere molto importante anche durante il trattamento sostitutivo con dialisi o trapianto”. Primo accorgimento ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 marzo 2021) Un corretto stile di vita e un’alimentazionepossono aiutare a prevenire le malattie renali. Parola degli esperti che, in occasioneGiornata mondiale del rene, forniscono alcuni consigli sulla ‘dieta che aiuta i reni’. Un aspetto importante, perché “Le persone con malattie renali – spiega la dott.ssa Franca Pasticci, dietista presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’USL 1 Umbria – non smettono mai di essere a dieta e il loro modo di alimentarsi deve adattarsi alla gravitàe ai diversi problemi che possono insorgere. Per questo il ruolo del dietista è insostituibile in tutte le fasie continua a essere molto importante anche durante il trattamento sostitutivo con dialisi o trapianto”. Primo accorgimento ...

