La nuova stretta: chiusure nei fine settimana e Pasqua in (semi) lockdown (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governo lavora la decreto legge che dovrebbe sostituire il dpcm del 2 marzo: a Pasqua restrizioni come a Natale, nei fine settimana si rischia la zona arancione. Prende forma la nuova stretta che il governo metterà in atto nei prossimi giorni per provare a contrastare l'emergenza coronavirus. Dopo la riunione del 10 marzo, si è deciso di attendere nuovi dati per mettere a punto il nuovo provvedimento che di fatto andrà ad integrare il dpcm del 2 marzo. Con ogni probabilità il governo procederà con un nuovo decreto legge andrà a sostituire il primo dpcm del governo Draghi e che quindi detterà le regole anche per la Pasqua. Il fine settimana in zona Arancione Una delle proposte al vaglio del governo è quella della zona Arancione durante il ...

