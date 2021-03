Inter, problemi al ginocchio per Vidal: deve operarsi (Di giovedì 11 marzo 2021) Arturo Vidal si sottoporrà domani a Intervento chirurgico al ginocchio sinistro Il ginocchio sinistro continua a dar fastidio ad Arturo Vidal che ha così preso la decisione di operarsi. Ad annunciarlo, l’Inter attraverso un comunicato ufficiale. «Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad Intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Arturosi sottoporrà domani avento chirurgico alsinistro Ilsinistro continua a dar fastidio ad Arturoche ha così preso la decisione di. Ad annunciarlo, l’attraverso un comunicato ufficiale. «Nella giornata di domani Arturosi sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, advento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale delsinistro». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

capuanogio : Come ampiamente prevedibile la prima vittima dei problemi di #Suning nella gestione #Inter rischia di essere il pro… - cmdotcom : #Inter, tegola #Vidal: problemi al ginocchio, il cileno si opera - SteBlackRun : Problemi muscolari per Kolarov, in dubbio in vista di Toro-Inter: il piano di Conte per sopperire alla sua assenza… - LuigiBevilacq17 : RT @capuanogio: Come ampiamente prevedibile la prima vittima dei problemi di #Suning nella gestione #Inter rischia di essere il progetto pe… - Jezuzkop34 : RT @capuanogio: Come ampiamente prevedibile la prima vittima dei problemi di #Suning nella gestione #Inter rischia di essere il progetto pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter problemi Inter, problemi al ginocchio per Vidal: deve operarsi Il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal si sottoporrà domani a intervento chirurgico al ginocchio ...

Inter, tegola Vidal: problemi al ginocchio, il cileno si opera Commenta per primo Non c'è pace per Arturo Vidal, che dopo qualche partita ai box sembrava essere tornato al pari dei suoi compagni di squadra, tanto che il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, aveva deciso di affidargli la maglia da titolare in occasione della sfida contro l'Atalanta. Presenza da titolare che rimarrà un caso isolato, visto e considerato che Vidal sarà ...

Inter, Capuano: Ecco prima vittima dei problemi di Suning Virgilio Sport Inter, comunicato ufficiale | Tegola per Conte: il big si opera Fulmine a ciel sereno per l'Inter: Arturo Vidal costretto ad un intervento chirurgico al ginocchio per un problema al menisco ...

L'annuncio dell'Inter: "Operazione al menisco per Vidal" Arturo Vidal sotto i ferri per un problema al ginocchio sinistro, l'Inter: "ntervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale".

Il centrocampista dell'Arturo Vidal si sottoporrà domani a intervento chirurgico al ginocchio ...Commenta per primo Non c'è pace per Arturo Vidal, che dopo qualche partita ai box sembrava essere tornato al pari dei suoi compagni di squadra, tanto che il tecnico dell', Antonio Conte, aveva deciso di affidargli la maglia da titolare in occasione della sfida contro l'Atalanta. Presenza da titolare che rimarrà un caso isolato, visto e considerato che Vidal sarà ...Fulmine a ciel sereno per l'Inter: Arturo Vidal costretto ad un intervento chirurgico al ginocchio per un problema al menisco ...Arturo Vidal sotto i ferri per un problema al ginocchio sinistro, l'Inter: "ntervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale".