Coronavirus, i dati dell’11 marzo: a Monza e Brianza +570 positivi, in Lombardia 5.800 con record di tamponi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 11 marzo 2021: sono +570 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono +5.849 in Lombardia con il record di 62.222 tamponi effettuati per una percentuale di positività del 9,4%. Risalgono i decessi: +81. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 112021: sonoi nuovi casiin provincia di, sono +5.849 incon ildi 62.222effettuati per una percentuale dità del 9,4%. Risalgono i decessi: +81.

