Bce | Lagarde | ‘rivista al rialzo inflazione | in 2021 +1 | 5%’**

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Per ilil tasso di crescita dell’nell’Eurozona è stimato a +1,5%, a +1,2% nel 2022 e a +1,4% nel 2023. Sono le nuove stime illustrate in conferenza stampa dalla presidente della Bce Christine, valori che “rispetto a dicembre segnano unper il-22 per fattori temporanei mentre il dato è immutato per il 2023”. A fine 2020 le stime erano di una crescita dell’dell’1% nel, dell’1,1% nel 2022 e dell’1,4% nel 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha detto la presidente dellaChristine. Laalza la stima per la crescita dell'Eurozona nel 2021 a 4% da +3,9% di dicembre, e prevede un 4,1% per il 2022 e 2,1% per il 2023. "Il Pil ...In conferenza stampa la presidente Christineè chiamata a a dare una risposta sui movimenti ... Datassi e Pepp invariati, più acquisti nel II trimestre Il Consiglio direttivo dellaha ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - "Non perseguiamo una politica di yield control ma il nostro obiettivo e' garantire condizioni di finanziamento favorevoli". Lo ha detto la presidente ...inflazione (dell'Eurozona) ha recuperato terreno per motivi di natura transitoria come l'aumento dei prezzi energetici, ma il trend rimane contenuto a causa della debolezza della ...