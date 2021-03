Astrazeneca: Asl Salerno rassicura, nessuna reazione avversa (Di giovedì 11 marzo 2021) Anche l’Asl Salerno ha vaccinato con dosi del lotto del vaccino Astrazeneca il cui utilizzo e’ stato sospeso in via precauzionale dall’Agenzia Italiana del Farmaco, dopo che sono stati registrati “eventi avversi”, dei quali non e’ ancora pero’ accertato il legame con il vaccino. L’utilizzo del vaccino appartenente al lotto vietato . si sottolinea in una nota – e’ stato immediatamente sospeso, e si sta procedendo impiegando altri lotti. L’Asl Salerno, comunque, fa sapere che ad oggi non si sono registrate reazioni avverse nella popolazione. Pertanto, considerando che tali reazioni si manifestano immediatamente dopo l’inoculazione, si ritiene opportuno fornire alla popolazione le piu’ ampie rassicurazioni. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 marzo 2021) Anche l’Aslha vaccinato con dosi del lotto del vaccinoil cui utilizzo e’ stato sospeso in via precauzionale dall’Agenzia Italiana del Farmaco, dopo che sono stati registrati “eventi avversi”, dei quali non e’ ancora pero’ accertato il legame con il vaccino. L’utilizzo del vaccino appartenente al lotto vietato . si sottolinea in una nota – e’ stato immediatamente sospeso, e si sta procedendo impiegando altri lotti. L’Asl, comunque, fa sapere che ad oggi non si sono registrate reazioni avverse nella popolazione. Pertanto, considerando che tali reazioni si manifestano immediatamente dopo l’inoculazione, si ritiene opportuno fornire alla popolazione le piu’ ampiezioni. Consiglia

