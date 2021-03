Volley Coppa Italia donne: la prima semifinale è Conegliano - Monza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Monza - Scandicci 3 - 1 (25 - 23, 23 - 25, 25 - 22, 25 - 18) — Monza stacca il biglietto per Rimini, approdando alle Final Four di Coppa Italia. La squadra di Gaspari si impone d'autorità per 3 - 1 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 marzo 2021)- Scandicci 3 - 1 (25 - 23, 23 - 25, 25 - 22, 25 - 18) —stacca il biglietto per Rimini, approdando alle Final Four di. La squadra di Gaspari si impone d'autorità per 3 - 1 ...

Advertising

sportface2016 : #volley #CoppaItalia A1 Femminile 2021, #Conegliano e #Monza sono le prime due semifinaliste: le cronache dei ris… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 (22-25 25-18 25-19 2-2) quarti Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in D… - IdeawebTV : Volley Coppa Italia A2/F LIVE: LPM Bam Mondovì-Pinerolo 2-0, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-1 (22-25 25-18 13-11) quarti Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRET… - StampaNovara : Volley, la Igor ha nel mirino la Coppa Italia: duello con Firenze per volare alle final four di Rimini -