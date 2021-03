Strasburgo, incendio in uno dei datacenter più grandi d’Europa: centinaia di siti down (Di mercoledì 10 marzo 2021) A Strasburgo un vasto incendio ha colpito un palazzo della società Ovh, specializzata in server informatici. Per sedare l’incendio, scoppiato intorno all’1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, si sono mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco. Fortunatamente, la prefettura del Basso Reno ha escluso che ci siano state vittime. “Tutti sono sani e salvi”, ha twittato Octave Klaba, fondatore di OVHcloud, ma il rogo è divampato in un edificio di 4 piani (Sbg2) che ospitava i server. Numerosi siti serviti dalla società di Strasburgo, incluse piattaforme governative francesi, hanno registrato problemi a causa dell’incendio. Il sito governativo data.gouv.fr questa mattina è risultato per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Aun vastoha colpito un palazzo della società Ovh, specializzata in server informatici. Per sedare l’, scoppiato intorno all’1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, si sono mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco. Fortunatamente, la prefettura del Basso Reno ha escluso che ci siano state vittime. “Tutti sono sani e salvi”, ha twittato Octave Klaba, fondatore di OVHcloud, ma il rogo è divampato in un edificio di 4 piani (Sbg2) che ospitava i server. Numerosiserviti dalla società di, incluse piattaforme governative francesi, hanno registrato problemi a causa dell’. Il sito governativo data.gouv.fr questa mattina è risultato per ...

