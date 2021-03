PSG-Barcellona 1-1 all’intervallo: Messi risponde a Mbappé e poi sbaglia un rigore. Liverpool e Lipsia restano sullo 0-0 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terminati i primi 45? delle gare di ritorno valide per gli ottavi di finale di Champions League: 1-1 tra PSG e Barcellona, il club catalano ha dominato in lungo e in largo, ma il penalty causato da Lenglet su Icardi regala il vantaggio ai parigini. Alla mezz’ora Kylian Mbappé si presenta dagli undici metri e non sbaglia, ma al 37? arriva la reazione del campione: Lionel Messi sgancia un siluro da lontanissimo e pareggia la gara per i suoi. L’argentino poi è protagonista anche nel recupero con un rigore sbagliato, Keylor Navas para e poi la palla sbatte sulla traversa. A Budapest resiste lo 0-0 tra Liverpool e Lipsia, grandi chance mancate da Manè e Salah per i Reds, Forsberg impensierisce la difesa di Klopp ma il suo tiro esce di poco. Ci prova anche ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terminati i primi 45? delle gare di ritorno valide per gli ottavi di finale di Champions League: 1-1 tra PSG e, il club catalano ha dominato in lungo e in largo, ma il penalty causato da Lenglet su Icardi regala il vantaggio ai parigini. Alla mezz’ora Kyliansi presenta dagli undici metri e non, ma al 37? arriva la reazione del campione: Lionelsgancia un siluro da lontanissimo e pareggia la gara per i suoi. L’argentino poi è protagonista anche nel recupero con unto, Keylor Navas para e poi la palla sbatte sulla traversa. A Budapest resiste lo 0-0 tra, grandi chance mancate da Manè e Salah per i Reds, Forsberg impensierisce la difesa di Klopp ma il suo tiro esce di poco. Ci prova anche ...

