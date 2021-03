Lockdown-Dpcm | più facile passare in zona rossa e arancio Pasqua | stretta come a Natale

(Di giovedì 11 marzo 2021) Si ascolta, si valuta e poi si decide in Consiglio dei ministri, magari con un decreto legge, quali misure in più servono per arginare la pandemia. Nessuna decisione è uscita dalla...

Nessuna novità rispetto allo scorsoè dunque attesa tanto per le palestre (aperte invece in zona bianca), quanto per piscine e centri sportivi. Uguale destino anche per centri scommesse e sale ...... varerà il decreto con le nuove misure ad h oc , appena 6 giorni dopo l'entrata in vigore del... anche se non durissima: nessungeneralizzato, a patto però che si mettano subito in atto ...A pochi giorni dall'entrata in vigore del primo Dpcm del governo Draghi, l'esecutivo è al lavoro per modificarlo. Già oggi infatti, si è riunita (alle 17) la ...Esattamente un anno fa, il 9 marzo del 2020, l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava la firma imminente di un decreto che avrebbe cambiato la storia di Roma e di tutto il Paese. Da ...