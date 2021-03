Elisabetta Fiorito in libreria con “Amori e pandemie”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “” è il nuovo libro di, giornalista parlamentare di Radio 24 conduttrice del programma Cartellone Un diario di un anno di pandemia tra racconti autobiografici e pièce teatrali. “” è il nuovo libro di, giornalista parlamentare di Radio 24 conduttrice del programma Cartellone (in onda il sabato alle… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Fiorito

Il Sole 24 ORE

Meno male che arriva Fiorello, piùche mai : versione Nilla Pizzi , con 21 kg di mantello . ... Colapesce e Di Martino si presentano nei colori pastello tipici della regina. La ...""Amori e pandemie" (Il Sole 24 ore - Radio 24). Intervista all'autrice" realizzata da Lanfranco Palazzolo con(giornalista). L'intervista è stata registrata giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 16:04. La registrazione video ha una ...quasi 48 ore dalla messa in onda dell'intervista esplosiva di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, è arrivata l'attesa risposta della regina Elisabetta. L'autore non era stato svelato perché sarebbe stat ...Lo storico corrispondente da Londra smonta le accuse di Meghan e Harry verso la famiglia reale: «Sono due ragazzi viziati e Meghan, pur imitando Diana, con la sua tragedia non c’entra nulla» ...