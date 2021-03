Chi è Wu Lien-teh | l’inventore della mascherina chirurgica

Leggi su wired

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Foto: Wikipedia)Ci sono oggetti di uso comune che si danno per scontati, come se fossero esistiti da sempre e per sempre. Purtroppo un evento straordinario e tragico come la pandemia da coronavirus ha reso le mascherine chirurgiche uno di questi oggetti quotidiani e irrinunciabili, sulla cui origine però non ci siamo mai interrogati. A colmare la lacuna ci pensa il doodle di Google di oggi, 10 marzo, che ricorda il medico Wu-teh esattamente 142 anni dopo la sua nascita. Classe 1879, di Penang, in Malesia (allora parte dei domini britannici nel Sud-est asiatico), apparteneva a una famiglia di immigrati cinesi e si dimostrò fin da ragazzo molto brillante negli studi fino a vincere nel 1896 una borsa di studio che gli permise l’accesso a Cambridge, il primo di origini cinesi a venire ammesso nella prestigiosa istituzione culturale. Nei primi anni del ’900 Wu, ...