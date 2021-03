Agnelli: «Le minacce a Pairetto furono le più gravi. Dissi di denunciare» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha testimoniato oggi al processo “Last Banner” contro gli ultras bianconeri. La sua deposizione è iniziata intorno alle 10. E’ parte lesa nel processo. Agnelli ha dichiarato: «Nel 2016 impartii la direttiva di presentare denuncia ogni volta che ci fossero i presupposti». Agnelli ha aggiunto: «I comportamenti minacciosi ed estorsivi verso Alberto Pairetto, il nostro Slo, furono i più gravi. Lui arrivò al punto di non sopportazione. Ed ebbe il nostro pieno supporto». Pairetto poi, presentò denuncia nel 2018, in seguito alle pressioni fattegli dagli ultras dopo che il club bianconero aveva deciso di negare loro alcune agevolazioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il presidente della Juventus, Andrea, ha testimoniato oggi al processo “Last Banner” contro gli ultras bianconeri. La sua deposizione è iniziata intorno alle 10. E’ parte lesa nel processo.ha dichiarato: «Nel 2016 impartii la direttiva di presentare denuncia ogni volta che ci fossero i presupposti».ha aggiunto: «I comportamenti minacciosi ed estorsivi verso Alberto, il nostro Slo,i più. Lui arrivò al punto di non sopportazione. Ed ebbe il nostro pieno supporto».poi, presentò denuncia nel 2018, in seguito alle pressioni fattegli dagli ultras dopo che il club bianconero aveva deciso di negare loro alcune agevolazioni. L'articolo ilNapolista.

