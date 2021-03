Sto soffrendo tanto e non sono felice: Dice tristemente Dayane Mello (Di martedì 9 marzo 2021) Dayane Mello, la bella modella brasiliana, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si è scusata su Instagram con i suoi follower, per non riuscire ad essere più presente. La Mello, in questi giorni, si sta godendo la compagnia della figlia, dalla quale è stata lontana per sette mesi, a causa della sua partecipazione al reality. La modella, quando era all’interno della casa, ha dovuto vivere un momento terribile, la tragica morte del fratello Lucas, avvenuta in Brasile, per un incidente stradale. Nel momento in cui si è verificata la tragedia, la modella ha preferito rimanere nella casa, confortata dai suoi ex compagni. Dayane Mello: “Sto soffrendo tanto e non sono felice.” All’uscita dalla casa, la ... Leggi su formatonews (Di martedì 9 marzo 2021), la bella modella brasiliana, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si è scusata su Instagram con i suoi follower, per non riuscire ad essere più presente. La, in questi giorni, si sta godendo la compagnia della figlia, dalla quale è stata lontana per sette mesi, a causa della sua partecipazione al reality. La modella, quando era all’interno della casa, ha dovuto vivere un momento terribile, la tragica morte del fratello Lucas, avvenuta in Brasile, per un incidente stradale. Nel momento in cui si è verificata la tragedia, la modella ha preferito rimanere nella casa, confortata dai suoi ex compagni.: “Stoe non.” All’uscita dalla casa, la ...

