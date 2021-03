Roger Federer-Evans, ATP Doha 2021: orario, tv, programma, streaming del ritorno (Di martedì 9 marzo 2021) Roger Federer sta per tornare. E adesso si conosce anche, per citare una canzone con qualche anno alle spalle, “l’anno, il giorno e l’ora in cui” questo succederà. Naturalmente è noto anche il luogo: Doha, Qatar, sede di un ormai storico ATP 250. Il lato curioso del ritorno di Federer è che ad affrontarlo sarà il britannico Daniel Evans, per tutti Dan. Un particolare che sarebbe di conto relativo se non fosse per l’ammissione dello svizzero, negli scorsi giorni, legata al fatto che proprio Evans è stato compagno di allenamento piuttosto frequente negli ultimi giorni. Ed è dunque tra coloro che meglio di tutti sanno quale sia la sua condizione attuale. E’ passato un anno e due mesi dall’ultima partita del nativo di Basilea, che alla soglia dei quarant’anni vuole ancora ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021)sta per tornare. E adesso si conosce anche, per citare una canzone con qualche anno alle spalle, “l’anno, il giorno e l’ora in cui” questo succederà. Naturalmente è noto anche il luogo:, Qatar, sede di un ormai storico ATP 250. Il lato curioso deldiè che ad affrontarlo sarà il britannico Daniel, per tutti Dan. Un particolare che sarebbe di conto relativo se non fosse per l’ammissione dello svizzero, negli scorsi giorni, legata al fatto che proprioè stato compagno di allenamento piuttosto frequente negli ultimi giorni. Ed è dunque tra coloro che meglio di tutti sanno quale sia la sua condizione attuale. E’ passato un anno e due mesi dall’ultima partita del nativo di Basilea, che alla soglia dei quarant’anni vuole ancora ...

Advertising

WeAreTennisITA : Ha inizio il regno Djokovic ?? Da oggi supera Roger Federer, ora c'è lui in testa al record di settimane trascorse a… - angelomangiante : È come poter tornare a vedere Pelè, Michael Jordan o Muhammad Alì. Torna a Doha un'opera d'arte. Da ammirare, in re… - WeAreTennisITA : Sono finiti i giorni da spettatore per Roger Federer: il campione svizzero giocherà mercoledì a Doha contro Evans a… - Lizzie_B90 : RT @GeorgeSpalluto: Domani alle 16 IL RITORNO DI ROGER FEDERER Su @SuperTennisTv Alle 17.30 Jannik Sinner a Marsiglia. Potete dimenticarvi… - OA_Sport : Roger Federer, mercoledì 10 marzo: un nome, una data, un ritorno. Lo svizzero scende in campo a Doha a 14 mesi dall… -