Quello degli uiguri è un genocidio. Lo conferma un'organizzazione indipendente (Di martedì 9 marzo 2021) La Cina ha violato le disposizioni della Convenzione sui genocidi delle Nazioni Unite con l'intenzione di distruggere la comunità uigura. Questo è il risultato di un report indipendente elaborato da più di 50 esperti di tutto il mondo in diritti umani, crimini di guerra e diritto internazionale. Il documento del Newlines Institute for Strategy and Policy, think tank con sede a Washington, è stato diffuso dall'emittente americana Cnn, e accusa direttamente il governo cinese come responsabile di "un genocidio in corso contro gli uiguri". Si tratta del primo documento elaborato da un'organizzazione indipendente, e non da un governo, che denuncia le politiche di Pechino contro la minoranza musulmana nello Xinjang. Azeem Ibrahim, coautore dello studio e direttore delle iniziative speciali di Newlines, ...

