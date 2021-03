Harry e Meghan, stasera in onda l’intervista: ex concorrente del GF Vip scelta come commentatrice social (Di martedì 9 marzo 2021) In onda stasera su TV8, la discussa intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan: la commentatrice social sarà un’ex gieffina. Le inedite confessioni fatte da Harry e Meghan ai microfoni della CBS hanno iniziato da giorni a far discutere. La chiacchieratissima intervista ha sconvolto l’opinione pubblica e sarà trasmessa per la prima volta in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 9 marzo 2021) Insu TV8, la discussa intervista di Oprah Winfrey a: lasarà un’ex gieffina. Le inedite confessioni fatte daai microfoni della CBS hanno iniziato da giorni a far discutere. La chiacchieratissima intervista ha sconvolto l’opinione pubblica e sarà trasmessa per la prima volta in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - Davide : Trovatemi qualcosa di più esilarante di questo incipit dell’Irish Times sull’intervista a Meghan e Harry - gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - mayfrayn67 : RT @Paola56689627: #Meghan in ogni caso chi ne esce peggio è Harry, peraltro basta guardare i pregressi per vedere che proprio un genio n… - Agenzia_Italia : La regina Elisabetta risponde a Meghan e Harry e si dice 'addolorata e preoccupata' -