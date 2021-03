Gio Evan | ecco perché a Sanremo 2021 era vestito così

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 9 marzo 2021) Sul palco dell’Ariston, di certo Gionon è passato inosservato. Anche se il brano Arnica è arrivato soltanto 23esimo (davanti solo a quelli di Bugo, Aiello e Random), nella classifica dei look più pazzi e stravaganti di sicuro si è guadagnato il podio con i Maneskin e Achille Lauro. Criticato ma coerente, per tre sere, il cantante e poeta ha portato sul palco riccioli ribelli e completi coloratissimi. Fantasie eccentriche, pantaloni corti, sneakers da corsa e calzini decorati sono stati il suo biglietto da visita forse più che la sua musica. Per la finale è andato più sul classico, ma solo in apparenza. E quella si sa, inganna. LEGG ANCHE >>>Dal body al corsetto al nude look, i Maneskin vincono provocando<<< I messaggi dietro agli abiti Multiculturalità, inclusione e libertà espressiva sono alla base di questi outfit. Per i look di ...