Bonolis | «L’Inter non ha avuto fortuna | progetto InterSpac interessante»

Paolo Bonolis è stato ospite della trasmissione Tiki Taka commentando la vittoria dell'Inter sull'Atalanta. Ecco le sue parole

FORTUNA – «L'Inter non ha avuto fortuna: ha vinto perché ha fatto un gol e l'Atalanta no. Non possiamo dire che L'Inter giochi male, altrimenti non fai 63 gol in un campionato. Semplicemente L'Inter si è difesa molto meglio di come abbia attaccato l'Atalanta. Ma lo Scudetto non è ancora vinto, ci mancherebbe».

SCHEMA – «A inizio stagione Conte ha provato una squadra sfrontata, ma i giocatori di gamba come Lukaku, Hakimi, Lautaro o Perisic non avevano spazio per ...

