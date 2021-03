I vantaggi dell’utilizzo di un software per la compilazione della fattura elettronica (Di lunedì 8 marzo 2021) Un gestionale online per la fatturazione elettronica è la soluzione più pratica, efficiente e rapida a disposizione dei contribuenti che devono compilare ed emettere documenti a regola d’arte, aggiornati alle nuove disposizioni introdotte dall’Agenzia delle Entrate. L’anno corrente è iniziato con alcune importanti novità per i titolari di partita Iva chiamati a emettere le fatture in formato digitale. Nello specifico si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2021, è diventato obbligatorio l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato Xml (versione 1.6.1, che sostituisce la precedente versione 1.5) approvato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò significa che soltanto il tracciato più aggiornato è accettato per compilare le eFatture e trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio. Quest’ultimo, quindi, non è più in grado di accettare i file predisposti ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 8 marzo 2021) Un gestionale online per lazioneè la soluzione più pratica, efficiente e rapida a disposizione dei contribuenti che devono compilare ed emettere documenti a regola d’arte, aggiornati alle nuove disposizioni introdotte dall’Agenzia delle Entrate. L’anno corrente è iniziato con alcune importanti novità per i titolari di partita Iva chiamati a emettere le fatture in formato digitale. Nello specifico si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2021, è diventato obbligatorio l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato Xml (versione 1.6.1, che sostituisce la precedente versione 1.5) approvato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò significa che soltanto il tracciato più aggiornato è accettato per compilare le eFatture e trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio. Quest’ultimo, quindi, non è più in grado di accettare i file predisposti ...

