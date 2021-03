Gli effetti del "Sistema". La scienziata distrutta dall'inchiesta a vuoto (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca Fazzo Anche la Capua nel tritacarne della toga che cercava visibilità. Assolta dopo accuse orribili A ottomila chilometri di distanza dall'Italia. A cinque anni dalla fine di un incubo. Oggi Ilaria Capua, la virologa che il mondo ci invidia, lavora in Florida. Di come nel 2014 pm e giornali la fecero a pezzi dipingendola come una spietata trafficante di virus vorrebbe dimenticarsi. Ma poi accade che le capiti in mano Il Sistema, il libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara sul lato oscuro della giustizia italiana. Ed è come una cicatrice che si riapre. Perché in un passaggio cruciale del libro si parla di un magistrato che la Capua conosce bene. Si chiama Giancarlo Capaldo, ed è il procuratore aggiunto della Repubblica che la incriminò per delitti terribili: «associazione per delinquere finalizzata alla ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca Fazzo Anche la Capua nel tritacarne della toga che cercava visibilità. Assolta dopo accuse orribili A ottomila chilometri di distanza'Italia. A cinque annia fine di un incubo. Oggi Ilaria Capua, la virologa che il mondo ci invidia, lavora in Florida. Di come nel 2014 pm e giornali la fecero a pezzi dipingendola come una spietata trafficante di virus vorrebbe dimenticarsi. Ma poi accade che le capiti in mano Il, il libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara sul lato oscuro della giustizia italiana. Ed è come una cicatrice che si riapre. Perché in un passaggio cruciale del libro si parla di un magistrato che la Capua conosce bene. Si chiama Giancarlo Capaldo, ed è il procuratore aggiunto della Repubblica che la incriminò per delitti terribili: «associazione per delinquere finalizzata alla ...

