Draghi: «L’emergenza Covid peggiora, accelerare sui vaccini. Il Recovery? Un’opportunità per la parità di genere» (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, 8 marzo, Mario Draghi ha inviato un video messaggio in occasione della Giornata internazionale delle donne. Un video messaggio in cui ha parlato di parità di genere ma anche della situazione sanitaria, in peggioramento per L’emergenza Coronavirus. «Un anno fa, l’Italia chiudeva diventando per la prima volta una grande zona rossa», ha ricordato il presidente del Consiglio. «Ci troviamo tutti di fronte a un nuovo peggioramento delL’emergenza sanitaria», ha detto Draghi. «Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, 8 marzo, Marioha inviato un video messaggio in occasione della Giornata internazionale delle donne. Un video messaggio in cui ha parlato didima anche della situazione sanitaria, inmento perCoronavirus. «Un anno fa, l’Italia chiudeva diventando per la prima volta una grande zona rossa», ha ricordato il presidente del Consiglio. «Ci troviamo tutti di fronte a un nuovomento delsanitaria», ha detto. «Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei, una ...

MediasetTgcom24 : Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' #MarioDraghi - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - LaStampa : Draghi: “L’emergenza peggiora, ma con vaccini via d’uscita non lontana” - SmorfiaDigitale : Draghi: L emergenza peggiora, ma con vaccini via d uscita non lontana. Prima i p... - bizcommunityit : Draghi: “L’emergenza peggiora, ma con vaccini via d’uscita non lontana. Prima i più fragili e categorie a rischio” -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi L’emergenza Didattica a distanza «proibitiva» per 6 bambini su 10. L’Invalsi conferma i dubbi di Draghi Il Sole 24 ORE