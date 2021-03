Disoccupata, due figli: “Per la prima volta ho dovuto chiedere aiuto al Comune” (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo gli ultimi dati Istat, circa l’84% delle donne lavoratrici in Europa tra i 15 e i 64 anni sono impiegate nei servizi tra quelli più colpiti dalla crisi Covid-19 con perdite significative di posti di lavoro. In Italia, a dicembre 2020, dei 444mila lavoratori in meno rispetto a dicembre 2019, 312mila erano donne. “Per questo 8 marzo meno mimose e più innovazione e progetti a sostegno di tute le donne. Il periodo che stiamo vivendo sta dimenticando il genere femminile”, commenta l’assessore alle politiche sociali Marcella Messina, dall’inizio della pandemia in prima linea per tutelare le fasce più colpite. A Bergamo sono oltre 800 le donne ad aver chiesto un aiuto economico da parte del Comune di Bergamo, aderendo al bando dedicato ai buoni spesa distribuiti ai cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo gli ultimi dati Istat, circa l’84% delle donne lavoratrici in Europa tra i 15 e i 64 anni sono impiegate nei servizi tra quelli più colpiti dalla crisi Covid-19 con perdite significative di posti di lavoro. In Italia, a dicembre 2020, dei 444mila lavoratori in meno rispetto a dicembre 2019, 312mila erano donne. “Per questo 8 marzo meno mimose e più innovazione e progetti a sostegno di tute le donne. Il periodo che stiamo vivendo sta dimenticando il genere femminile”, commenta l’assessore alle politiche sociali Marcella Messina, dall’inizio della pandemia inlinea per tutelare le fasce più colpite. A Bergamo sono oltre 800 le donne ad aver chiesto uneconomico da parte deldi Bergamo, aderendo al bando dedicato ai buoni spesa distribuiti ai cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza ...

