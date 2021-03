Covid, l’ottimismo di Draghi: “Accelerando sui vaccini, via d’uscita più vicina” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è solito lasciare molte dichiarazioni, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Il premier Mario Draghi tiene un profilo basso ma la sua esternazione questa volta lascia ben sperare per il futuro “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana”. Una dichiarazione, rilasciata in un videomessaggio alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il premier ha poi aggiunto “ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è solito lasciare molte dichiarazioni, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Il premier Mariotiene un profilo basso ma la sua esternazione questa volta lascia ben sperare per il futuro “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei, una vianon lontana”. Una dichiarazione, rilasciata in un videomessaggio alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il premier ha poi aggiunto “ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

