Advertising

repubblica : La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori d… - TV7Benevento : Calcio: Pirlo, 'CR7 riposato e carico'... - TV7Benevento : Calcio: Pirlo, 'contro il Porto è come una finale, serve lucidità'... - sportli26181512 : #Pirlo: 'Col Porto, come una finale': Il tecnico della Juventus suona la carica alla vigilia del ritorno degli otta… - sportface2016 : #UCL | #JuventusPorto, le dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

Curiosità vedi anche: "Grande reazione di squadra. Ora il Porto" La Juve è stata eliminata in cinque delle ultime sei sfide a eliminazione diretta di Champions League in cui ha perso la gara d'...Il tabellone degli ottavi Juventus - Porto Per la Juve dic'è la pesante assenza per squalifica di Danilo , ma in difesa dovrebbero rientrare De Ligt e Bonucci con Cuadrado terzino destro e ...Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Domani è come se fosse una finale. E' decisiva per il passaggio del turno, dobbiamo rimontare e servirà lucidità". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in ...5 Il tecnico del Porto Sergio Conçeiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro la Juventus. Con che spirito affrontate la partita c ...