Uno studio smonta i lockdown: "Virus ormai endemico, deve circolare" (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar – Che i "lockdown" non servano ad arginare gli effetti della pandemia ormai sembra un dato acquisito. Sicuramente dal lato statistico: sono ormai decine gli studi che escludono l'esistenza di una qualche correlazione tra l'intensità delle chiusure e la circolazione del Virus. Ora un altro studio appena pubblicato su Science pone dubbi anche dal lato epidemiologico. Arrivando alla conclusione che, senza riaprire tutto, ne usciremo tra decenni. Forse. Sars-CoV-2 ineliminabile La ricerca, condotta da Jennie Lavine e Ottar Bjornstad del dipartimento di biologia dell'Università di Emory (Atlanta) insieme a Rustom Antia del centro malattie infettive dell'Università della Pennsylvania, prende atto del fatto che il Sars-CoV-2 è ormai talmente diffuso da non poter essere più ...

