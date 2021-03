Sannio in Zona Rossa, Fdi: “Modificare le norme ma istituzioni locali inermi” (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La scelta di collocare il Sannio in Zona Rossa – afferma Christian De Nicola , Presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di San Lorenzello (BN), facendosi portavoce anche del coordinatore provinciale di Benevento Domenico Matera – è una scelta sbagliata. Le istituzioni della provincia di Benevento restano inermi a guardare mentre i cittadini Sanniti, purtroppo, pagano un ” prezzo troppo alto” per i comportamenti sconsiderati da parte di residenti in altre zone della Campania. Gli amministratori dovrebbero essere più attenti a tutelare gli interessi delle attività commerciali, dei bar, dei ristoranti e di tutte quelle attività imprenditoriali, già duramente messe alla prova da un anno di Covid. In Campania andavano adottate misure restrittive per Napoli e parte ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La scelta di collocare ilin– afferma Christian De Nicola , Presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di San Lorenzello (BN), facendosi portavoce anche del coordinatore provinciale di Benevento Domenico Matera – è una scelta sbagliata. Ledella provincia di Benevento restanoa guardare mentre i cittadini Sanniti, purtroppo, pagano un ” prezzo troppo alto” per i comportamenti sconsiderati da parte di residenti in altre zone della Campania. Gli amministratori dovrebbero essere più attenti a tutelare gli interessi delle attività commerciali, dei bar, dei ristoranti e di tutte quelle attività imprenditoriali, già duramente messe alla prova da un anno di Covid. In Campania andavano adottate misure restrittive per Napoli e parte ...

