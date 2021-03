Maneskin, il gruppo non l’ha fondato Damiano David: la vera storia (Di domenica 7 marzo 2021) Damiano David è generalmente indicato come il fondatore dei Maneskin, ma non è esattamente così. Ecco com’è nato il gruppo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. In queste ore tutti i riflettori sono puntati sui Maneskin, il gruppo musicale rock formatosi a Roma nel 2015 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 marzo 2021)è generalmente indicato come ilre dei, ma non è esattamente così. Ecco com’è nato ilvincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. In queste ore tutti i riflettori sono puntati sui, ilmusicale rock formatosi a Roma nel 2015 e composto da, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : 'Zitti e buoni', il testo della canzone dei Måneskin a Sanremo 2021: Gruppo rivelazione di X Factor 2017, in pochis… - marcomarsilio : Trionfo dei #Maneskin a #Sanremo. Una vittoria anche abruzzese, dato che il gruppo è stato diretto dal maestro tera… - paramire_ : RT @goIdustwomn: raga all’eurovision i maneskin e il gruppo finlandese o diventano migliori amici o si sfasciano di botte non ci sono altre… - ele12345678999 : RT @goIdustwomn: raga all’eurovision i maneskin e il gruppo finlandese o diventano migliori amici o si sfasciano di botte non ci sono altre… - _25_04_ : RT @goIdustwomn: raga all’eurovision i maneskin e il gruppo finlandese o diventano migliori amici o si sfasciano di botte non ci sono altre… -