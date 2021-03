Il Papa a Mosul prega per le vittime | preghiera nel centro storico dopo violenza dell' Isis

(Di domenica 7 marzo 2021) Una visita storica sempre più importante: nel terzo e ultimo giornoa sua visita in Iraq,Francesco è arrivato a, ex roccaforte, dove ha guidato ladi suffragio per ...

Baghdad, 07 mar 10:36 - E' stata inaugurata oggi auna lapide commemorativa al termine della visita diFrancesco nella città irachena distrutta dallo...Una visita storica sempre più importante: nel terzo e ultimo giorno della sua visita in Iraq,Francesco è arrivato a, ex roccaforte dell'Isis, dove ha guidato la preghiera di suffragio per le vittime della guerra e del terrorismo a Hosh al - Bieaa, Piazza delle Chiese. "Oggi, ...Concluderà questo terzo e ultimo giorno di viaggio in Iraq a Erbil, in Kurdistan, con la Messa allo stadio. È un orologio che da più di cent’anni ricorda ai passanti che la vita è breve e il tempo pre ...FRancesco: "Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte della morte, che la pace è più forte della guerra" ...