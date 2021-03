Crollo del prezzo del petrolio e rapporti più tesi con gli Usa | si prospetta un 2021 da incubo per l’Arabia Saudita e Mohammad bin Salman

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) Se il 2020 non è stato facile per, ilsi presenta molto più spinoso perché la maggior parte delle promesse fatte dal principe ereditariobinsono inciampate o del tutto ritardate. Sulla testa del principe ereditario è arrivata anche la tegola del rapporto Cia sul coinvolgimento di Mbs nell’assassinio di Jamal Khashoggi nel consolatodi Istanbul, con gli accordi miliardari per l’acquisto di armi Usa congelati. E dal Dipartimento di Stato sono arrivati alcuni “suggerimenti” vincolanti: sciogliere l’unità d’élite controllata da Mbs – sette membri della sua Forza di Intervento Rapido sono tra gli assassini di Kashoggi – e adottare riforme e controlli istituzionali per garantire che le attività e le operazioni contro i dissidenti cessino ...