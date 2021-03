Tutto pronto per One UI 3.1 sul Samsung Galaxy S10 Lite in Europa (Di sabato 6 marzo 2021) Ottime notizie per i tanti utenti che erano in attesa di segnali per quanto concerne il Samsung Galaxy S10 Lite, in relazione alla disponibilità dell’aggiornamento con One UI 3.1. Nello specifico, a distanza di alcune settimane dall’ultima patch ufficiale resa disponibile per un device più popolare di quanto si possa immaginare qui in Italia, bisogna evidenziare il grosso step fatto per il prodotto. Cerchiamo di capire come stiano cambiando le cose per chi, in questi mesi, ha deciso di puntare sullo smartphone. Disponibile l’aggiornamento con One UI 3.1 per il Samsung Galaxy S10 Lite Insomma, a partire da oggi 6 marzo possiamo dire senza troppi giri di parole che Android 11 e One UI 3.1 siano disponibili per il Samsung Galaxy S10 ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Ottime notizie per i tanti utenti che erano in attesa di segnali per quanto concerne ilS10, in relazione alla disponibilità dell’aggiornamento con One UI 3.1. Nello specifico, a distanza di alcune settimane dall’ultima patch ufficiale resa disponibile per un device più popolare di quanto si possa immaginare qui in Italia, bisogna evidenziare il grosso step fatto per il prodotto. Cerchiamo di capire come stiano cambiando le cose per chi, in questi mesi, ha deciso di puntare sullo smartphone. Disponibile l’aggiornamento con One UI 3.1 per ilS10Insomma, a partire da oggi 6 marzo possiamo dire senza troppi giri di parole che Android 11 e One UI 3.1 siano disponibili per ilS10 ...

