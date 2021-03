Sanremo2021, la finale si apre con l'Inno di Mameli (Di sabato 6 marzo 2021) Sfida finale tra i 26 Big (ieri il premio a Gaudiano per le Nuove Proposte). Tra gli ospiti, Tozzi, Vanoni con Gabbani, Tomba con Pellegrini. La co-conduttrice è Giovanna Botteri Leggi su rainews (Di sabato 6 marzo 2021) Sfidatra i 26 Big (ieri il premio a Gaudiano per le Nuove Proposte). Tra gli ospiti, Tozzi, Vanoni con Gabbani, Tomba con Pellegrini. La co-conduttrice è Giovanna Botteri

Advertising

FabManuelMulas : La @GiuliaSalemi93 manda in #Tilt #Twitter con #sanremoprelemi entrando in Tendenza mandando sotto #Sanremo2021… - SanremoRai : La classifica generale prima della finale #Sanremo2021 - trash_italiano : ?? #Sanremo2021: ordine esibizioni serata finale - boh_28 : RT @_louisrose: guardalo pure il balletto finale, fiorello ti amo #Sanremo2021 - el3_gr4 : RT @thisismaneskin: Come bisogna stare durante la serata finale di #Sanremo2021? -