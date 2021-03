Sanremo 2021, Amadeus blocca la gara: “Chiamate Francesco Renga, c’è stato un problema…” (Di sabato 6 marzo 2021) Colpo di scena sul palco dell’Ariston. Era da poco passata la mezzanotte e mezza quando Amadeus ha fatto irruzione bloccando la gara in diretta. “Chiamate Francesco Renga, c’è stato un problema…”, ha detto il conduttore in tono concitato. “Ci hanno detto – ha spiegato – che la prima parte della canzone di Renga non si è sentita bene a causa del microfono. Qui all’Ariston ci sono centinaia di archetti e microfoni gelato, può capitare. Ma come da regolamento, l’esibizione deve essere ripetuta”. Insomma, tutta colpa dell’ennesimo problema tecnico, come se qualche entità si divertisse a mettere i bastoni tra le ruote con un certo sadismo. A quel punto, Francesco Renga è tornato sul palco e prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Colpo di scena sul palco dell’Ariston. Era da poco passata la mezzanotte e mezza quandoha fatto irruzionendo lain diretta. “, c’èun”, ha detto il conduttore in tono concitato. “Ci hanno detto – ha spiegato – che la prima parte della canzone dinon si è sentita bene a causa del microfono. Qui all’Ariston ci sono centinaia di archetti e microfoni gelato, può capitare. Ma come da regolamento, l’esibizione deve essere ripetuta”. Insomma, tutta colpa dell’ennesimo problema tecnico, come se qualche entità si divertisse a mettere i bastoni tra le ruote con un certo sadismo. A quel punto,è tornato sul palco e prima di ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - GiusCandela : Com'è cambiato il lavoro degli inviati al Festival in piena pandemia? Lo abbiamo chiesto a @domenicomarock,… - graziano88 : RT @welikeduel: Rivedi #propagandalive: Antonella Attili, Filippo Ceccarelli, Fabio Celenza, Andrea Pennacchi, Raiz degli Almamegretta, Tah… -